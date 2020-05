Advocaten Holleeder willen tientallen getuigen horen

R. is in het liquidatieproces Passage veroordeeld voor onder meer de moord op drugs- en vastgoedhandelaar Kees Houtman in 2005. Holleeder zou opdrachtgever van die liquidatie zijn geweest. Soerel is ook in dit monsterproces veroordeeld.

Volgens de rechtbank die Holleeder vorig jaar veroordeelde, speelde hij een hoofdrol in een misdaadorganisatie met de criminelen Soerel en de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis.

De verzoeken tot getuigenverhoren zijn maandag gedaan in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, tijdens een zogeheten regiezitting in het hoger beroep. Holleeder is daarbij aanwezig. Hij herhaalde nogmaals dat hij niets met de moorden te maken heeft. Hij staat terecht voor het opdracht geven van meerdere liquidaties, onder meer die van Cor van Hout, de man van zijn zus.