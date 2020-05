Kleinere banken maken zich zorgen over hoge kosten Geldmaat

Kleinere banken maken zich zorgen over de hoge kosten van Geldmaat, het gezamenlijke netwerk van gele pinautomaten van Rabobank, ING en ABN AMRO. Dat bevestigen Van Lanschot, Knab, Volksbank en Triodos na een artikel in Het Financieele Dagblad (FD). Geldmaat kwam bijna een jaar geleden op de markt met het doel om de kosten voor pinnen omlaag te brengen.

Van Lanschot merkt dat de kosten een stuk hoger liggen dan in de oude situatie, toen Geldmaat nog niet bestond. De bank maakt zich daarom zorgen over de toekomst, als Geldmaat straks de enige pinautomaat is. Van Lanschot is nog niet van plan een zaak te beginnen. De bank sluit in dit stadium een procedure bij bijvoorbeeld de Mededingingsautoriteit uit.

Onlinebank Knab doet momenteel onderzoek naar de hoge kosten van Geldmaat. De bank probeert erachter te komen hoeveel hoger de tarieven nu zijn vergeleken met de oude situatie. Voorheen maakte Knab aparte afspraken met de bank van wie de geldautomaten waren.

Volksbank, met bankmerken zoals SNS en ASN Bank, maakt zich ook zorgen over de hoge kosten van Geldmaat. De bank maakt gebruik van het gezamenlijke pinnetwerk maar heeft geen betalingsafspraken met Geldmaat. Volksbank koos voor het betalen van een vergoeding volgens het nationale standaardtarief voor geldopnames.

Triodos ziet eveneens dat de kosten stijgen vanwege Geldmaat. Daarnaast is de kostenopbouw van het pinnetwerk niet helder, aldus Triodos.