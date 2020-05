Toeristen kunnen voor juli vakantie in Spanje boeken

Toeristen kunnen vakanties in Spanje boeken die na 30 juni worden gehouden. Minister van Industrie, Handel en Toerisme, María Reyes Maroto, zei dat tegen die tijd hoogstwaarschijnlijk de quarantaineverplichting die het land heeft ingesteld, is afgeschaft. Premier Pedro Sánchez had in het weekend al aangekondigd dat het land vanaf 1 juli weer open is voor buitenlandse toeristen. Momenteel geldt een quarantaineverplichting van twee weken voor buitenlandse reizigers die Spanje binnenkomen.