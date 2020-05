Oplossen van doden in vloeistof wordt misschien mogelijk

Het oplossen van doden in vloeistof, als alternatief voor begraven en cremeren, wordt misschien mogelijk. De Gezondheidsraad zegt in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken dat de nieuwe techniek, alkalische hydrolyse, voldoet aan bepaalde voorwaarden om het toe te staan.

Volgens de raad zijn drie waarden doorslaggevend: veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. “Bij veiligheid gaat het erom dat installaties deugdelijk zijn en dat er geen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Waardigheid behelst onder meer dat respectvol wordt omgegaan met het lichaam van de overledene, dat het wordt afgebroken op een manier die niet waarneembaar is voor het publiek en dat de overblijfselen niet worden vermengd of oneigenlijk gebruikt. Duurzaamheid houdt in dat een nieuwe techniek minder ruimte en eindige grondstoffen kost dan begraven of cremeren en minder schadelijke uitstoot veroorzaakt.”

Als de minister alkalische hydrolyse wil toestaan, moeten zaken als training en onderhoud nog wel nader worden bestudeerd. Over composteren, een ander alternatief, is op dit moment nog te weinig bekend om er een oordeel over te vellen, zegt de raad.