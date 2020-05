‘Hef onbewaakte overwegen sneller op of beveilig ze beter’

“Eventuele bestuurlijke problemen met gemeenten, provincies, lokale grondeigenaren en rechthebbenden moeten nog sneller worden opgelost.” Als dat mogelijk en nodig is, moet Van Veldhoven dwingend optreden, vindt de VVMC. “Alles om meer dodelijke slachtoffers en leed te voorkomen.” In Nederland zijn nog 159 onbewaakte spoorwegovergangen, vaak bij onverharde wegen. Spoorbeheerder ProRail is al jaren bezig om ze op te heffen of beter te beveiligen met bellen en lichtsignalen.

Een passagierstrein botste vrijdagavond op een onbewaakte overweg op de oplegger van een tractor. De machinist uit Hardenberg overleed ter plaatse. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd, in de trein raakten twee passagiers lichtgewond.