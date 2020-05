Schoolleiders maken zich zorgen om lerarentekort na 8 juni

De zorgen over een nijpend lerarentekort op basisscholen na 8 juni nemen toe. Dat stelt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) maandag in het AD. Op 37 procent van de scholen was al sprake van onderbezetting. Bij 55 procent van de scholen ontbreken nu ook leraren vanwege het coronavirus. “Er waren al te weinig leraren en nu helemaal”, zegt vicevoorzitter Ingrid Doornbos van de AVS tegen de krant.