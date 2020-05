Proces in Moskou tegen Amerikaanse ‘spion’ wordt afgerond

Het proces in Moskou tegen de voormalige Amerikaanse marinier Paul Whelan wordt maandag afgerond. Whelan werd in december 2018 aangehouden op beschuldiging van spionage. Als hij door de rechter schuldig wordt bevonden, kan hij 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

De advocaten van beide kanten komen met hun slotpleidooi en de aanklagers dienen hun verzoek om veroordeling in. De 50-jarige Whelan, die een Amerikaans, Brits, Canadees en Iers paspoort bezit, werd in 2018 gearresteerd omdat hij naar verluidt staatsgeheimen had ontvangen. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt erin te zijn geluisd.

Whelan zegt dat hij in Rusland was voor een bruiloft en een USB-stick kreeg van een kennis in de veronderstelling dat die vakantiefoto’s bevatte. Zijn advocaat Vladimir Zherebenkov heeft gezegd dat de kennis die de USB-stick gaf de enige getuige tegen Whelan is, terwijl de rest van zijn oude kennissen in Rusland getuigenverklaringen aflegden in zijn voordeel.

‘Gebrek aan bewijs’

“In een rechtvaardig systeem zou de rechtbank Paul vrijspreken op grond van gebrek aan bewijs”, zei Whelans broer David voorafgaand aan de hoorzitting. “Maar we verwachten een onterechte veroordeling en kunnen alleen maar hopen dat de straf meevalt.”

Het proces, dat in maart van dit jaar is begonnen, is voortgezet achter gesloten deuren in een rechtszaal in Moskou, ondanks de coronapandemie en diplomatieke protest. De VS hebben de detentie van Whelan veroordeeld omdat er onvoldoende bewijs zou zijn om hem vast te houden.