Suriname maandag naar de stembus voor parlementsverkiezingen

De Surinamers hebben de keus uit zeventien partijen, waarvan de NDP van president Desi Bouterse op dit moment de grootste is. Daarna volgen de grotere oppositiepartijen zoals de VHP met Chan Santokhi als leider, de ABOP van Ronnie Brunswijk en de NPS onder leiding van Gregory Rusland.

In 2010 en 2015 lagen de opkomstpercentages van de verkiezingen rond de 75 procent. Ook nu is de verwachting dat de opkomst goed zal zijn, mogelijk zelfs hoger dan de afgelopen keren. De economische situatie van het land is erg slecht, vele Surinamers voelen dat in hun portemonnee. Een peiling van 20 mei van onderzoeksbureau IDOS voorspelt dat de NDP van Desi Bouterse naar de oppositiebanken zal worden verwezen.

Suriname is het eerste land in het Caribisch gebied waar verkiezingen plaatsvinden onder Covid-regels. Maatregelen zoals het desinfecteren van stempotloden en deurklinken zijn nieuw en ook moeten mensen voldoende afstand houden. Mondkapjes zijn niet verplicht; stemmers bepalen zelf of ze dat nodig vinden. Mensen die vanwege Covid in quarantaine zitten, krijgen via een mobiel stembureau toch de kans om te stemmen.

Tot opluchting van de oppositie heeft president Bouterse het uitgaansverbod op zondag- en maandagavond opgeheven. Hierdoor zal er genoeg tijd zijn voor de voorbereidingen en het tellen van de stemmen. Ondanks vliegbeperkingen wegens het coronavirus konden er toch buitenlandse verkiezingswaarnemers naar Suriname komen. Het gaat om vertegenwoordigers van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en de ambassades van de VS, Brazilië, Frankrijk, Indonesië, India en Venezuela.