Zuid-Afrikaan mag weer drank kopen

De Zuid-Afrikanen mogen met ingang van 1 juni weer naar de slijter om een beperkte hoeveelheid drank te kopen. Het nuttigen ervan is alleen in huiselijke kring toegestaan. Dat heeft president Cyril Ramaphosa zondag bekendgemaakt. Hij zei dat ook andere maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zullen worden versoepeld.

Zuid-Afrika heeft tot dusver ruim 22.500 besmettingsgevallen geregistreerd, 429 mensen zijn aan Covid-19 overleden. “De regering heeft besloten de alarmfase voor de ziekte in het hele land terug te brengen van niveau 4 naar niveau 3”, zei Ramaphosa in een tv-toespraak. “Daardoor kunnen 8 miljoen mensen weer aan het werk.”

Ramaphosa omschreef het besluit als een significante verandering in de benadering van de epidemie. Geleidelijke opheffing van de lockdown, die op 27 maart van kracht werd, is zeer gewenst om de economie die zwaar is getroffen door de coronacrisis weer op gang te helpen. De horeca, sportcomplexen, kerken en vergaderruimtes blijven voorlopig nog dicht. Het alcoholverbod zorgde de afgelopen tijd voor een afname van de zware criminaliteit en geweld op straat.