50 nieuwe coronadoden in Italië, Lombardije niet meegeteld

De Italiaanse autoriteiten hebben zondag vijftig nieuwe sterfgevallen gemeld in de laatste 24 uur door toedoen van het coronavirus. Dat is aanzienlijk minder dan een dag eerder (119), maar daarbij moet worden aangetekend dat in de jongste cijfers Lombardije niet is meegeteld. De gegevens uit de zwaarst door corona getroffen regio waren door technische problemen nog niet voor handen. Het voorlopige dodental is nu 32.785.