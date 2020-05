Zoekactie politie bij Scheveningen gestopt

De politie is gestopt met zoeken bij het Noordelijke Havenhoofd in Scheveningen. Een woordvoerster van de politie meldt dat de zoekactie is gestaakt, omdat er niets is aangetroffen. Opsporingsorganisatie SAR Nederland zocht zondag naar het vijfde slachtoffer van het surfdrama op 11 mei. Aan het einde van de middag zette de politie het Noordelijke Havenhoofd af omdat er “mogelijk iets was gevonden”.