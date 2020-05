Sovjet Ereveld Leusden krijgt plek in museum Oezbekistan

Het Museum van de Glorie in Tasjkent in Oezbekistan ruimt een plek in voor het verhaal van de 101 Oezbeken, die rusten op het Sovjet Ereveld in Leusden. Remco Reiding, directeur van de Stichting Sovjet Ereveld, gaat het museum adviseren over de inrichting van het museumdeel dat gewijd wordt aan de in Nederland begraven oorlogsslachtoffers.