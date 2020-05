Verenigde Staten dankbaar voor verzorging graven Margraten

De Verenigde Staten zijn de Limburgse bevolking zeer dankbaar dat zij al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zorgen voor de graven van 8301 gesneuvelde Amerikaanse soldaten op het ereveld in het Zuid-Limburgse Margraten. “Omdat de Limburgers zich hebben ontfermd over hen die hier rusten, worden zij nooit vergeten. Dit unieke adoptieproject is een van de voorbeelden waarom de Verenigde Staten en Nederland echte vrienden zijn”, zei de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zondag.

In de Verenigde Staten is het maandag Memorial Day, de dag waarop alle omgekomen militairen worden herdacht. Het is gebruikelijk dat op de zondag daarvoor op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten een herdenking wordt gehouden. De herdenking zou dit jaar groots worden aangepakt omdat Nederland 75 jaar vrijheid viert, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door. Nu was er slechts een zeer beperkt gezelschap op het uitgestrekte veld met witte kruizen. Koning Willem-Alexander legde als eerste een krans.

De begraafplaats in Margraten is al sinds het najaar van 1944 in gebruik. Limburg was toen al bevrijd. De Amerikaanse bevrijders moesten nog oprukken naar het Duitse Rurhgebied. De Amerikanen wilden hun gesneuvelden niet op vijandelijk grondgebied begraven en kregen daarom een Nederlands stuk grond in bruikleen. Direct na de oorlog wilden de Limburgers iets terugdoen voor hun bevrijders. Zo ontstond het adoptieproject met nog steeds geregeld contact tussen Nederlanders en Amerikaanse nabestaanden.

“Dat de adoptiegezinnen er vandaag door corona niet bij kunnen zijn betreur ik zeer”, zei minister Ank Bijleveld van Defensie zondag. “Zij beschouwen de helden die hier rusten als hun eigen broers en zussen, als hun zoons en dochters. Maar wij vergeten deze Amerikaanse mannen en vrouwen nooit. De stilte die zij achterlieten, spreekt luid. Zij betaalden de hoogste prijs, voor hun land én onze vrijheid.”