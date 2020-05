Premier Netanyahu voor rechter op verdenking van corruptie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu moet kort na zijn beëdiging als eerste minister voor de rechter verschijnen op verdenking van jarenlang gesjoemel. Hij wordt in drie zaken beschuldigd, waarvan de eerste teruggaat naar 2007. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, fraude en omkoping. Netanyahu die net voor de vijfde keer de premier van het land is geworden, stelt dat deze zaken een linkse heksenjacht tegen hem zijn.

Hij wilde zondag niet naar de rechtszaal komen onder meer omdat het volgens hem met lijfwachten zo moeilijk is te voldoen aan de coronamaatregel dat je afstand houdt. Maar de rechter heeft afgelopen week zijn bezwaren verworpen en eiste zijn aanwezigheid.

Het is de eerste keer in Israël dat een premier in functie voor de strafrechter moet verschijnen. Volgens Netanyahu belemmert de procedure zijn werk als regeringsleider niet. Hij leidt een coalitie die is voortgekomen uit een politieke impasse van meer dan een jaar. Het was een jaar waarin de Israëli’s drie keer naar de stembus gingen en de uitslagen coalitievorming telkens moeilijk maakten.