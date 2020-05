Ramadan eindigt met stil Suikerfeest als gevolg van corona

De islamitische vastenmaand ramadan zit erop. Moslims over de hele wereld, onder wie honderdduizenden in Nederland, mogen overdag weer eten, drinken en roken. Het einde van het vasten vieren ze zondag met Eid al-Fitr, ook wel het Suikerfeest genoemd.

Normaal gesproken is het Suikerfeest een groot feest vol lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Moslimorganisaties hebben hun achterban opgeroepen om het feest thuis in kleine kring te vieren. Bovendien zijn veel moskeeën nog dicht. Ook tijdens de ramadan konden moslims niet naar de moskee en drongen imams erop aan om ‘s avonds binnen te blijven na het verbreken van het vasten.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden moslims vrijdag een fijn Suikerfeest toegewenst. “Nu de vastenmaand ramadan ten einde loopt, wensen wij iedereen die zich voorbereidt op de afsluiting daarvan een gelukkig Suikerfeest toe. Ook al kunt u niet samenzijn met allen die u lief zijn, toch hopen wij dat het ook dit jaar voor u een feest zal zijn van bezieling en verbinding”, schreven ze.