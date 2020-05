Op een bedrijventerrein in het Friese Gorredijk is in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uitgebroken. De brand woedt op een terrein van een bedrijf aan de Wetterwille waar containers staan opgeslagen. De brandweer meldt dat er veel rook vrij komt en adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

