Voormalig premier Papoea-Nieuw-Guinea aangehouden

Voormalig premier Peter O’Neill van Papoea-Nieuw-Guinea is gearresteerd wegens beschuldigingen van verduistering en corruptie. Dat meldt de Australische omroep ABC. Hij werd aangehouden op de internationale luchthaven van de hoofdstad Port Moresby nadat hij was teruggevlogen vanuit Australië waar hij was gestrand vanwege coronamaatregelen.