‘Cummings maakte nog een tweede lange autorit’

Dominic Cummings, de voornaamste strateeg en adviseur van premier Boris Johnson, heeft volgens The Daily Mirror nog een tweede autotocht van ruim 400 kilometer gemaakt, terwijl hij net als alle andere Britten geacht werd thuis te zitten. Dat was nodig om te voorkomen dat het coronavirus zich in hoog tempo zou blijven verspreiden. De krant schrijft dat Cummings ook op 19 april is gezien in de buurt van Durham, waar zijn ouders wonen.