FNV: plan werkgevers afwentelen ontslagvergoeding onbespreekbaar

Vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV zegt dat het voorstel nog eens bovenop het plan komt om de ontslagboete uit de nieuwe, aangepaste NOW-regeling te schrappen, waartegen de vakbond zich hevig verzet. “Het lijkt voor de werkgevers wel rupsje-nooit-genoeg. Dit gaat nooit gebeuren. Zo betalen de werknemers via hun eigen belastingen ook nog eens hun eigen ontslagvergoeding”, zegt ze.

Volgens De Telegraaf wil een breed ondernemersoffensief dat de overheid ook de kosten voor ontslag tijdens de coronacrisis gaat vergoeden. MKB-Nederland zegt in gesprek te zijn met het kabinet over een breder plan voor onder andere de transitievergoeding voor sectoren in nood, meldt De Telegraaf zaterdag. De horeca, retail en ondernemersorganisatie ONL zouden de wens op tafel hebben gelegd om de transitievergoeding door de overheid te laten compenseren.

‘Hondsbrutaal’

De FNV noemt dat onbegrijpelijk. “De financiële steun via de NOW-regeling is bedoeld om mensen in dienst te houden, juist niet om ze te ontslaan. Het is hondsbrutaal om dan ook nog eens te vragen of de overheid dan de ontslagvergoeding voor haar rekening kan nemen. Ik snap dat bedrijven niet failliet willen gaan, maar ze maken hun omzet juist via hun personeel. Je kunt geen vaste krachten wegsturen en ze later als goedkopere zzp’ers weer inhuren.”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bevestigt tegenover het ANP het plan om bij ontslag van medewerkers de transitievergoeding via het UWV te laten uitkeren. Die zouden dan een ww-uitkering van 90 procent tot in ieder geval eind 2020 moeten krijgen, aldus de horecawerkgevers. Dirk Beljaarts, directeur van KHN: “Zonder omzet en met doorlopende kosten ben je als ondernemer al op je vermogen ingeteerd. Transitievergoeding is dan alsnog de stap naar faillissement. Zie dat als alternatieve steun zodat de onderneming zich aan de nieuwe realiteit kan aanpassen en dat geldt dan ook voor de medewerker, die dan een goede WW-uitkering moet krijgen.”

MKB-Nederland tekent aan dat met het ministerie van Economische Zaken wordt gesproken over een stopregeling voor noodlijdende bedrijven, waarin ook de transitievergoeding zou moeten worden meegenomen. “Ondernemers die echt geen vooruitzichten hebben, de schuldenberg niet verder willen laten oplopen en niet failliet willen gaan, zouden op een goede manier moeten kunnen stoppen zonder dat ze alles - ook privé - kwijtraken. Dat kan nu niet zomaar, omdat je dan bijvoorbeeld een transitievergoeding moet betalen”, aldus de woordvoerder van MKB-Nederland.