Zwarte dozen van gecrashte PIA-Airbus gevonden

Zowel de zogenoemde cockpitvoicerecorder, die alle gesprekken van de piloten opneemt, als de flight data recorder met alle vlucht- en technische gegevens van het toestel, is gevonden.

De Airbus A320 crashte vrijdag in Karachi. Het toestel kwam uit Islamabad en had 99 mensen aan boord. Twee van hen overleefden het ongeluk.

Het vliegtuig stortte neer op een straat tussen huizen in een woonwijk van de stad, nadat het diverse malen had geprobeerd de landing in te zetten. Reddingswerkers zijn de hele nacht bezig geweest om slachtoffers tussen wrakstukken vandaan te halen.