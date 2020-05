Campagneteam Trump lanceert ‘You ain ‘t black’-shirt

Het campagneteam van de Amerikaanse president Trump heeft een shirt gelanceerd met de tekst ‘ “#YouAintBlack”. Het ‘je bent niet zwart’ is een verwijzing naar een in slechte aarde gevallen opmerking van de Democratische rivaal van Trump, Joe Biden. Die stelde in een talkshow dat Afro-Amerikanen die op Trump zouden willen stemmen niet echt zwart zijn. Het leidde onmiddellijk tot een storm van kritiek, ook van veel Afro-Amerikanen die Bidens ‘kleurige taalgebruik’ niet konden waarderen.

Biden heeft zich snel voor de opmerking verontschuldigd, maar van zijn critici en Trumps campagnemedewerkers is ‘Joe Black’ , zoals een krant Biden betitelde, nog niet af.