Bijna 300 nieuwe coronabesmettingen in België geteld

Het aantal nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus in België is voor de derde dag op rij gestegen. Zaterdag meldden de autoriteiten 299 nieuwe besmettingen te hebben geconstateerd. Vrijdag waren dat er 276 en donderdag 252. Het totale aantal bevestigde besmette personen ligt op 56.810.

De afgelopen 24 uur zijn er 34 patiënten opgenomen in ziekenhuizen, op de ic’s daalde het aantal mensen met 9. Het Crisiscentrum meldde 25 nieuwe sterfgevallen. Van hen overleden 15 mensen in het ziekenhuis en 10 in woonzorgcentra. Het totaal aantal coronadoden komt daarmee op 9237.

In de ziekenhuizen liggen momenteel 1388 coronapatiënten. Op intensivecareafdelingen worden 259 patiënten verzorgd, 149 van hen liggen aan de beademing. De afgelopen 24 uur mochten 32 mensen het ziekenhuis verlaten. Sinds 15 maart zijn 15.155 patiënten genezen verklaard en uit ziekenhuizen ontslagen.