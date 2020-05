Adviseur en vertrouweling Britse premier onder vuur over lockdown

Een topadviseur en vertrouweling van de Britse premier Johnson, Dominic Cummings, ligt in Britse media onder vuur. Hij heeft op het hoogtepunt van het gevreesde virus met griepverschijnselen honderden kilometers door Engeland gereden om in quarantaine te gaan. Cummings geldt als een van de machtigste mensen in het regeringscentrum in Downing Street.

Hij had griepverschijnselen toen de regering een strenge lockdown oplegde aan de bevolking om de verspreiding van het virus in te dammen. Het werd in Londen openbaar gemaakt dat Cummings zich twee weken zou isoleren als voorzorgsmaatregel. Cummings is toen volgens verscheidene kranten vanuit Londen naar een boerderij van zijn ouders bij Durham gereden, dat hemelsbreed 370 kilometer noordelijker ligt.

In commentaren wordt de reeds lang omstreden Cummings “een hypocriet” genoemd die nu “in een politiek onhoudbare positie” zou zijn terechtgekomen. In kringen rond Cummings is gezegd dat hij er niet over piekert af te treden. De regering heeft in een reactie laten weten dat Cummings helemaal geen coronamaatregelen heeft geschonden. Hij handelde juist erg verstandig door met zijn wel besmette vrouw te vertrekken naar Durham. Het paar trok zich daar terug in een aparte woning. Zo werd ook hun zoontje in Londen beschermd tegen het virus.

Onzichtbaar

De Conservatieve Cummings is al jaren ‘politiek strateeg’ en speciaal adviseur van een reeks bestuurders. Hij heeft campagne gevoerd tegen de euro en tegen het lidmaatschap van de EU. Vorig jaar juli werd hij de rechterhand van Johnson.

Ook de premier zelf ligt onder vuur. Hij zou onzichtbaar zijn geworden tijdens de coronacrisis. Een prominent Conservatief parlementslid, Sir Paul Nurse, vraagt zich af of Johnson, die het virus heeft gehad, wel weer helemaal beter is. Hij had niet zo snel weer aan het werk moeten gaan, meent Nurse, die vreest dat de premier “achter raakt op oppositieleider Keir Starmer” (Labour).