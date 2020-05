Doden bij gevecht in Mexicaanse gevangenis

Bij een gevecht tussen gevangenen in een Mexicaanse gevangenis zijn volgens de autoriteiten acht doden en circa tien gewonden gevallen. Drie gedetineerden zijn door kogels om het leven gekomen in de inrichting in Puente Grande, circa 425 kilometer ten noordwesten van Mexico-Stad.

Er was volgens de plaatselijke autoriteiten geen sprake van een gevangenisopstand. Het is nog onduidelijk waarom de gedetineerden in gevecht raakten. Vijf gedetineerden zijn aangehouden omdat ze verantwoordelijk zouden zijn voor de aanval op medegevangenen, aldus plaatselijke media. Over hun mogelijke motieven is niets meegedeeld.

De dood van de acht gedetineerden veroorzaakte grote verontwaardiging in de gevangenis, maar alles is volgens de autoriteiten van de deelstaat Jalisco onder controle. Er zijn ook geen vernielingen aangericht.