Grote brand in Ruyschstraat in Amsterdam

In de Ruyschstraat in Amsterdam-Oost heeft zaterdagmiddag brand gewoed op de daken van vijf woningen. De brand ontstond op een dakterras en sloeg over naar de daken ernaast, aldus de brandweer.

Het vuur brak omstreeks 15.30 uur uit, maar de brandweer had het vuur al snel onder controle. Een uur later waren er geen vlammen meer te zien. Bij de brand raakte niemand gewond. Volgens de brandweer lijkt de schade aan de woningen minimaal. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.