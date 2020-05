Aanhouding voorafgaand aan demonstratie tegen lockdown

Voorafgaand aan een demonstratie tegen de lockdown en de geldende coronaregels zaterdagmiddag in Eindhoven heeft de politie een demonstrant opgepakt. Dat gebeurde zaterdagochtend in Limburg op last van het Openbaar Ministerie. De 43-jarige man uit Schinveld is aangehouden voor opruiing en het maken van beledigende uitlatingen in het openbaar.