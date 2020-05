GGD: coronatests bij mensen van slachterij Helmond van start

De GGD Brabant-Zuidoost is zaterdag begonnen met uitvoeren van coronatests bij mensen die afgelopen tijd werkzaam waren bij een varkensslachthuis in Helmond. Twee op deze locatie in Helmond werkzame keurmeesters en een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden eerder positief getest op Covid-19.