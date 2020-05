Boa-actie dinsdag om afschuw over geweld uit te spreken

De actie die de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) op touw zetten voor komende dinsdag is bedoeld om afschuw uit te spreken over geweld tegen boa’s, naar aanleiding van de mishandeling van collega’s in IJmuiden. De boa’s doen dat samen met de werkgevers, dat zijn de gemeenten. Er wordt over deelname gepraat met onder meer Amsterdam, Den Haag en Velsen, waar IJmuiden onder valt, zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond.