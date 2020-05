Volendams icoon Art Hotel Spaander failliet

Het bekende hotel Spaander in Volendam is failliet. De rechtbank Noord-Holland heeft het faillissement vrijdag naar buiten gebracht.

Spaander, dat officieel Art Hotel Spaander heet, hangt vol met schilderijen. Oprichter Leendert Spaander liet eind 19e eeuw kunstenaars werken in het hotel, die zich lieten inspireren door Volendam en (toen nog) de Zuiderzee. Drie van Spaanders dochters trouwden met kunstenaars.

Het hotel was erg populair bij Aziatische toeristen, maar heeft zwaar te lijden gehad door de coronacrisis. Het was daarom al dicht sinds 21 maart, net als de meeste andere horecagelegenheden.

In 2015 werd het hotel onder handen genomen door Herman den Blijker voor de RTL4-serie Herrie in Hotel Spaander. Een jaar later kwam het in het nieuws omdat het de wc’s in het restaurant had afgesloten voor dagjesmensen. Veel Aziatische bezoekers bleken op de wc-bril te gaan staan om hun behoefte te doen en het gebruikte wc-papier niet door te spoelen maar op de grond te gooien.