Particulier krijgt alle schade afvaldumping vergoed

Gemeenten behouden een compensatie van 50 procent voor het opruimen van gedumpt drugsafval. Voor de nieuwe subsidieregeling trekt de minister tot en met 2024 jaarlijks 1 miljoen euro uit.

“Drugsafvaldumpingen zijn een duidelijk voorbeeld van hoe schadelijk en ondermijnend drugscriminaliteit is voor onze samenleving. Onze woonomgeving, natuur en milieu worden in gevaar gebracht door nietsontziende criminelen die alleen maar uit zijn op zoveel mogelijk financiële winst. Behalve de compensatieregeling voor gedupeerde grondeigenaren, zetten we daarom vol in op de aanpak van de drugsproductie en maken we het producenten van synthetische drugs moeilijker hun illegale waren in Nederland te produceren”, aldus Grapperhaus.

Wat dit “brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit” inhoudt, meldt Grapperhaus nog voor de zomer aan de Kamer.