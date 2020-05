Trump wil kerken weer open

President Donald Trump wil dat kerken en andere gebedshuizen de deuren weer mogen openen, omdat het 'essentiële voorzieningen' zijn. 'In Amerika hebben we meer gebed nodig, niet minder', zei hij vrijdagavond tijdens een kort statement. Hij riep de gouverneurs op kerken onmiddellijk toe te staan de deuren te open. 'Sommige gouverneurs hebben slijterijen en abortusklinieken als essentieel aangemerkt, maar hebben kerken en andere gebedshuizen weggelaten. Dat klopt niet, dus corrigeer ik dit onrecht.'

Een pinksterkerk in het noorden van Mississippi brandde woensdagnacht af. De brand is vermoedelijk aangestoken. Op het asfalt bij de kerk vond de politie de tekst: 'Wedden dat jullie hypocrieten nu wel thuis blijven'. De First Pentecostal Church kwam de afgelopen weken in opspraak toen het bestuur een rechtszaak tegen de stad Holly Springs begon. Daarin pleitte het kerkbestuur voor een uitzonde..

