Rust om te aanvaarden

Het zijn die schommelingenin de berichten en in ons gevoeldie ons zo onzeker maken, Here God.

Aan de ene kant mag er steeds meer,

gaan de kinderen weer naar school,

gaat onze samenleving weer langzaam open.

Aan de andere kant horen we ook

over een ‘tweede golf’ die onvermijdelijk eraan gaat komen, een vaccin dat nog ver weg is, uitgestelde zorg die mensenlevens kost, eenzaamheid en psychische problemen, geweld tegen boa’s omdat mensen

de beperkingen zat zijn.

En dat vi..

Waar zijn we nu aan toe? Waar vinden we vastigheid – dan alleen bij U?

