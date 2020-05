President Trump wil dat alle gebedshuizen weer opengaan

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat alle gebedshuizen in de Verenigde Staten weer opengaan. Hij heeft vrijdag de gouverneurs van alle staten opgedragen de gebedshuizen onmiddellijk te laten heropenen nu het land geleidelijk aanstuurt op een opheffing van de beperkende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

“Vandaag bepaal ik dat gebedshuizen - kerken, synagogen en moskeeën - essentiële plaatsen zijn die essentiële diensten verlenen”, vertelde Trump op een persconferentie in het Witte Huis.

“De gouverneurs moeten het juiste doen en ervoor zorgen dat deze zeer belangrijke essentiële geloofsplaatsen opengaan. Nu, dit weekend nog”, zei hij. “Als ze het niet doen, zal ik de gouverneurs overrulen. In Amerika hebben we meer gebeden nodig, niet minder.”

Het is onduidelijk of Trump de macht heeft om besluiten van de staten om de kerken te sluiten te overrulen of de omvang van de diensten te beperken.