Akkoord over uitbreiding onderwijs in Vlaanderen

Alle basisschoolleerlingen en kleuters in Vlaanderen mogen vanaf 2 juni weer naar de klas. Ook in het middelbaar onderwijs kunnen dan weer meer scholieren echt onderwijs krijgen. Dat zijn onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijskoepels en de vakbonden vrijdag overeengekomen. Het akkoord moet nog wel worden bekrachtigd door de Nationale Veiligheidsraad.

Sinds maandag gaan leerlingen van de eerste, tweede en zesde klassen in het basisonderwijs en het laatste jaar in het middelbaar onderwijs deels naar school. Het advies is nu om vanaf begin volgende maand het onderwijs aan kleuters en alle basisscholieren te hervatten. Voor die laatste groep zou het gaan om twee volle of vier halve dagen. Schoolbesturen krijgen de vrijheid om dat zelf in te vullen.

Ook leerlingen in het tweede en vierde jaar op middelbare scholen kunnen weer naar de klas. De overblijvende leerjaren zouden minstens een dag per week weer onderwijs krijgen, en zo mogelijk meer.

Kinderen ouder dan 12 jaar moeten een mondkapje dragen in de klas, werd eerder al besloten. Op basisscholen moeten leerlingen afstand van elkaar houden, maar voor kleuters geldt dat niet.