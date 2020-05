‘Malariamedicijn werkt niet tegen coronavirus en vormt gevaar’

Hydroxychloroquine en chloroquine werken niet tegen het coronavirus. Dat zeggen wetenschappers in een nieuw onderzoek dat vrijdag in het medische tijdschrift The Lancet is gepubliceerd. De medicijnen, die respectievelijk worden gebruikt tegen malaria en reuma, kwamen in het nieuws nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei hydroxychloroquine te nemen tegen het coronavirus. Die uitspraak leidde tot veel kritiek van doktoren en wetenschappers.

In The Lancet zeggen onderzoekers dat de middelen geen effect hebben op Covid-19 patiënten. Het is zelfs zo dat de medicijnen juist een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen. Zo kan hydroxychloroquine bijwerkingen zoals hartritmestoornissen veroorzaken. Het sterfterisico is ook groter bij gebruik van het medicijn.

De wetenschappers onderzochten ongeveer 100.000 coronapatiënten in verschillende ziekenhuizen. Die verdeelden ze in vijf groepen: patiënten die met hydroxychloroquine zijn behandeld, zieken die chloroquine kregen toegediend en vervolgens twee groepen die de middelen binnenkregen in combinatie met antibiotica. Ook werden patiënten onderzocht die geen van de medicijnen toegediend kregen.

Sterftepercentages

Het sterftepercentage van die laatste groep lag op 9 procent, staat in het artikel. Van de groepen die hydroxychloroquine of chloroquine kregen, stierven respectievelijk 18 en 16,4 procent. Dat percentage lag nog hoger bij coronapatiënten die de medicijnen kregen in combinatie met antibiotica.

De onderzoekers stellen dat mensen die hydroxychloroquine en chloroquine gebruiken 45 procent meer kans hebben om dood te gaan dan als zij de middelen niet innemen.

Donald Trump

Na de omstreden uitspraken van Donald Trump begonnen enkele landen massaal met de aanschaf van hydroxychloroquine, waaronder Groot-Brittannië. Dat land bestelde voor omgerekend 40 miljoen euro aan het medicijn. Medisch personeel begint daar donderdag met een proef die moet uitwijzen of het middel tegen malaria ook bruikbaar is in de strijd tegen het coronavirus. Iets dat vrijdag dus wordt weersproken in The Lancet.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) liet eerder deze week al weten dat er geen enkel bewijs is dat het medicijn werkt tegen het coronavirus. Wel was al duidelijk dat het risico’s met zich meebrengt.