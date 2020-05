Flixbus rijdt weer in Duitsland, Nederlandse ritten uitgesteld

Busvervoerder FlixBus biedt volgende week weer ritten aan in Duitsland, na ruim twee maanden stilstand. De felgroene touringcars rijden aanvankelijk naar net geen vijftig Duitse bestemmingen. In Nederland zal FlixBus nog geen reizen aanbieden.

De van oorsprong Duitse langeafstandvervoerder staakte vanaf 18 maart al zijn ritten met vertrek en aankomst in Duitsland toen het nieuwe coronavirus daar steeds meer om zich heen greep. Diezelfde week stopte FlixBus met ritten van en naar Nederland, omdat die door reisbeperkingen aan de Duitse en Belgische grens onmogelijk waren geworden.

Het aantal bestemmingen dat FlixBus vanaf volgende week donderdag zal aanbieden is slechts fractie van alle reizen die het bedrijf voor de coronacrisis aanbood. Naast Duitsland gaat FlixBus ook weer rijden in Oostenrijk, Polen en Denemarken. Geleidelijk zal het netwerk worden uitgebreid.

Mondkapje

Om besmettingen in de bussen tegen te gaan, moeten reizigers een mondkapje dragen. Tussen zitplaatsen wordt echter geen ruimte vrijgehouden. Ritten zouden daarmee volgens algemeen directeur André Schwammlein niet rendabel zijn. De toiletten in de bussen gaan op slot, om zo te voorkomen reizigers elkaar in het gangpad tegen het lijf lopen.

Wanneer in Nederland weer ritten worden aangeboden, hangt nog van een aantal factoren af. Zo moeten voor bijvoorbeeld ritten naar België beperkingen aan de grens worden opgeheven en wordt nog bepaald of er genoeg vraag is. FlixBus had voor de stillegging 34 bestemmingen in Nederland.