‘Zeker twee inzittenden overleven vliegtuigcrash Pakistan’

Zeker twee inzittenden van het in Pakistan neergestorte passagiersvliegtuig hebben de crash overleefd. Dat melden de Pakistaanse luchtvaartautoriteiten.

Het vliegtuig stortte vrijdag neer op een woonwijk van de stad Karachi. Volgens een ziekenhuisdirecteur zijn al acht lichamen en vijftien gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Daarbij gaat het om wijkbewoners.

Een van de overlevenden, directeur van een bank, verkeert in stabiele toestand, aldus de eerste minister van de zuidelijke provincie Sindh, Murad Ali Shah, die de man in een ziekenhuis ontmoette. Er kunnen nog andere overlevenden zijn, zei een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij Pakistan International Airlines.

Kort voor de crash had de piloot volgens de luchtvaartmaatschappij technische problemen aan de toren gemeld. Radioverslagen gaven aan dat een van de motoren van het vliegtuig was uitgevallen. Ooggetuigen meldden aan lokale tv-stations dat ze het vliegtuig rond de luchthaven zagen cirkelen voordat het in de woonwijk neerstortte.