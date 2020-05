Pompeo noemt nieuwe wet voor Hongkong ‘rampzalig’

China wil in de toekomst nationale veiligheidsinstanties in Hongkong vestigen en die daar ook kunnen inzetten. Dat staat in het ontwerp van een besluit over veiligheidswetten voor de stadstaat voor het Nationale Volkscongres dat vrijdag in Peking begon. De wetgeving is onder andere omstreden omdat het zonder tussenkomst van het parlement in Hongkong aan de wetten van de stadstaat wordt toegevoegd. Door de nieuwe wet wil Peking meer grip krijgen op de onrust in Hongkong.

“De Verenigde Staten veroordelen het voorstel om unilateraal en willekeurig de nationale veiligheidswetgeving aan Hong Kong op te leggen”, aldus Pompeo in een verklaring. “De Verenigde Staten dringen er bij Peking sterk op aan zijn rampzalige voorstel te heroverwegen, zijn internationale verplichtingen na te komen en de hoge mate van autonomie, democratische instellingen en burgerlijke vrijheden van Hongkong te eerbiedigen.”