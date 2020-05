Kabinet neemt zorgen over slachthuispersoneel ‘heel serieus’

Het kabinet neemt de oproep van Gelderse burgemeesters om in te grijpen bij slachterijen waar het coronavirus om zich heen grijpt “heel serieus”. De drie betrokken ministeries gaan in gesprek met de bezorgde burgemeesters.

De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts en zijn Arnhemse collega Ahmed Marcouch sloegen eerder op de dag alarm over de opmars van het virus in slachterijen. Heerts gaf de werknemers van een bedrijf in Groenlo opdracht thuis af te wachten tot de uitbraak onder het personeel is uitgewoed. Ook het personeel van een slachterij in Scherpenzeel zit in quarantaine.

De ministeries van Volksgezondheid, Landbouw en Sociale Zaken laten weten de noodkreet van de burgemeesters te hebben ontvangen. Ze gaan met Heerts en Marcouch in gesprek over onder meer hun pleidooi om uitzendbureaus of verhuurders te kunnen aanpakken die niet genoeg meewerken aan het opsporen en bestrijden van het virus.

De inspectiedienst van Sociale Zaken neemt waarschijnlijk het voortouw, omdat de burgemeesters zich met name zorgen maken over de arbeidsomstandigheden van de slachters. Dat zijn vaak kwetsbare arbeidsmigranten.