Corona zet rem op groei Chinese webwinkel Alibaba

De groei van de Chinese internetwinkel Alibaba is in het eerste kwartaal langzamer gegaan dan in de periodes ervoor. Desondanks wist het Chinese concern in de eerste drie maanden van het jaar en in zijn hele gebroken boekjaar goede resultaten te overleggen. Coronavirusmaatregelen zorgden voor meer omzet bij de clouddiensten van het techbedrijf, omdat meer mensen thuis moesten werken.