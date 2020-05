Winst tractorbouwer Deere scherp gedaald door crisis

De Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines Deere heeft in het afgelopen kwartaal een fors lagere winst behaald, met ook een duidelijk gedaalde omzet. Door de coronacrisis werden minder tractors en maaidorsers verkocht aan boeren. Ook machines voor de bouwsector en bosbouw waren minder in trek. Daarnaast had Deere te maken met problemen in de toeleveringsketen.