18 jaar cel geëist voor fatale steekpartij Amsterdam

Tegen de 22-jarige Ahmed P. is vrijdag een celstraf van achttien jaar geëist voor het doodsteken van een 28-jarige man in de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam-West. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hadden verdachte en slachtoffer - die elkaar kenden - op de fatale dag in januari 2019 veel contact met elkaar. P. zou het slachtoffer hebben beroofd en daarbij doodgestoken. Hij ontkent.