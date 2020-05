Onderwijsinspectie kijkt naar afluisteren door Haga Lyceum

De Inspectie van het Onderwijs kijkt naar signalen dat op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam vorig jaar vertrouwelijke gesprekken van de inspectie zijn afgeluisterd. Dat zegt een woordvoerder van de inspectie in reactie op berichtgeving van NRC, die meldt dat de werkkamer van de inspectie op de omstreden school, waar inspecteurs gevoelige gesprekken voerden met elkaar, met leerlingen en met personeel, meermaals is afgetapt.

De krant zegt te beschikken over een van de opnames en de authenticiteit ervan te hebben vastgesteld. Daarnaast zouden vier bronnen rond de islamitische middelbare school die zelf de afluisterapparatuur hebben gezien of de heimelijke opnames uit het kantoortje hebben gehoord het bevestigen. Volgens de bronnen hield schooldirecteur Soner Atasoy op deze manier in de gaten waarop het inspectieonderzoek zich richtte en wat Haga-medewerkers over hem en de school zeiden.

De woordvoerder zegt dat de inspectie destijds wel vermoedens had, maar die waren niet dusdanig concreet dat er direct actie op kon worden ondernomen.