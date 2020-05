Kabinet: uitstel verkiezingen of briefstemmen niet uitgesloten

Het kabinet gaat onderzoeken of de verkiezingen van komend najaar en voorjaar kunnen doorgaan als het coronavirus dan nog niet is bedwongen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vraagt bij gemeenten na of stemlokalen wel ruim genoeg zijn om onderling 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Ze sluit zelfs niet uit dat gemeentelijke herindelingsverkiezingen in de herfst en de Tweede Kamerverkiezingen van maart moeten worden uitgesteld, al ziet ze nu geen reden om te denken dat dat nodig zal zijn.

