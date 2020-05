Nieuwe serie Nick, Simon en Kees begint met 976.000 kijkers

Het nieuwe programma van Nick & Simon en hun goede vriend Kees Tol is donderdagavond goed bekeken. Op de eerste aflevering van Nick, Simon & Kees: Homeward Bound stemden 976.000 kijkers af, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Voor de serie, die op NPO 1 wordt uitgezonden, bezochten de Volendammers New York. Daar doken ze in het leven van hun muzikale inspiratiebronnen Simon & Garfunkel en ontmoetten ze allerlei mensen die met het duo hebben gewerkt.

Het programma was donderdag het vierde best bekeken van de dag. De meeste mensen, ruim 1,5 miljoen, keken naar het NOS Journaal van 20.00 uur. DNA Onbekend was met ruim 1,2 miljoen kijkers als tweede het populairst. Op1 staat op de derde plaats met meer dan een miljoen kijkers.