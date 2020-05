Nog altijd 500 basisschoolleerlingen zoek

Bij de sluiting van de scholen ging het nog om 5200 leerlingen. Scholen deden er volgens de AVS van alles aan om in samenwerking met leerplichtambtenaren de leerlingen te vinden. Zo zijn ze langsgegaan, zijn brieven gestuurd, is gebeld en zijn ouders van andere leerlingen ingezet, zegt een woordvoerder van de AVS. In veel gevallen lukte het leerlingen terug te vinden, aldus de vereniging.

Van de basisscholen heeft 97 procent nu alle leerlingen weer in beeld. Ruim 3 procent van de scholen heeft te maken met gemiddeld twee tot drie leerlingen waarmee geen contact is en waarvan de school dus niet weet waar ze zijn. “Het gaat alleen over leerlingen die zijn ingeschreven op school. Op veel scholen betreft het meerdere kinderen uit één gezin”, zegt AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos.

Wat er met de kinderen is gebeurd, is onduidelijk, vertelt een AVS-woordvoerder. Sommige schoolleiders geven aan dat dit soort dingen in de normale situatie soms ook gebeurt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vluchtelingengezinnen die worden uitgezet en in een keer zijn verdwenen, of gaat het om mensen die vanwege schulden onderduiken.