Meer illegale kap in tropisch regenwoud door coronacrisis

De illegale kap in tropisch regenwoud in de wereld is in maart sterk toegenomen. Onderzoekers van natuurbeschermingsorganisatie WWF, het World Wide Fund for Nature, denken dat dit te maken heeft met de coronapandemie.

Uit satellietbeelden van de Amerikaanse universiteit van Maryland is duidelijk geworden dat in maart in tien onderzochte landen ongeveer 6500 vierkante kilometer regenwoud is verdwenen. Dat is ongeveer 150 procent meer dan een jaar eerder in die maand. “Alles wijst erop dat we bij de plotseling sterk toegenomen bosvernietiging te maken hebben met een corona-effect”, aldus de studie van WWF.

Beheerders in de bossen hebben op dit moment door de coronacrisis andere dingen aan hun hoofd. Illegale houtkappers grijpen nu hun kans .