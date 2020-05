Hoge straffen voor jacht en illegale handel wilde dieren in China

De regels werden in januari al officieel ingevoerd, nadat de uitbraak van het coronavirus werd gelinkt aan een markt in de stad Wuhan waar wilde dieren zoals vleermuizen en schubdieren werden verkocht. In sommige steden, zoals Wuhan en Shanghai, worden de regels al streng nageleefd, maar in andere delen van het land vaak niet.

In China worden naast vleermuizen en schubdieren ook bijvoorbeeld lichaamsdelen van tijgers verhandeld. Vaak wordt het verkocht als wondermiddel tegen ziektes.