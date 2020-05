Daling in dagelijks aantal coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1255 coronadoden gerapporteerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het dagelijkse dodental is iets meer dan 300 sterfgevallen lager dan een dag eerder, toen er 1561 doden als gevolg van het coronavirus werden geregistreerd.

Volgens de officiële cijfers zijn in de VS sinds het begin van de corona-uitbraak 94.661 mensen overleden aan het virus. Dat het is hoogste dodental ter wereld.

In het land zijn tot dusver ruim 1,5 miljoen besmettingen vastgesteld. President Donald Trump maakte donderdag bekend dat alle Amerikaanse vlaggen bij overheidsgebouwen in de VS drie dagen halfstok gaan om de slachtoffers van het longvirus te herdenken.