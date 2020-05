Lijstjes met etniciteit, mag dat?

Dit is goedbedoeld racisme

Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen in het radioprogramma Spraakmakers

‘Het ingewikkelde is dat alle media - dus in die zin kan ik de hand ook in eigen boezem steken - proberen een representatief beeld van de maatschappij te geven en daar doet iedereen zijn best voor. Het Parool is een krant die primair over Amsterdam schrijft. Er leven daar 183 nationaliteiten, dus je wilt dat ook in die krant terugzien. En daar werk je aan. Dus we zijn er wel degelijk m..

